Как распределяется население западной сибири ?

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Введение диссертации1984 год, автореферат по философии, Гвоздева, Галина Петровна Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью использования объективного процесса урбанизации деревни для создания равноценных условий жизни городского и сельского населения, что имеет существенное значение для социального и экономического развития страны и выполнения Продовольственной программы. Улучшение распределения и использования рабочего и внерабочего времени общества является важнейшим условием повышения эффективности производства и благосостояния трудящихся, а также всестороннего развития личности.Большое внимание фактору времени в социально-экономическом развитии, улучшению использования рабочего времени, сокращению продолжительности и облегчению труда в домашнем хозяйстве, рационализации свободного времени, особенно молодежи, уделено в материалах ХХУ и ХХУ1 съездов КПСС [l4, с.61; 15, с. 42, 137, 198, 200]. В специальных постановлениях Партии и Правительства указывалось на необходимость устранения потерь рабочего времени, поощрения экономии времени и строгих санкций за его расточительство [*18]. Практике необходимо получить ответ на вопрос о возможных путях совершенствования распределения времени с точки зрения решения ключевых задач современного этапа развития.Быстрый рост потребностей и глубокие преобразования в различных сферах жизнедеятельности в процессе урбанизации требуют перераспределения времени, увеличения его затрат на культурно-бытовое обслуживание, воспитание детей, образование и повышение квалификации. Учитывая, что в масштабах страны рабочее время составляет более 240 млрд.чел.-час. в год^, а в домашнем1 Рассчитано по: [24, с. 287, 364; 21, с. 79]. и личном подсобном хозяйстве расходуется цримерно 275 млрд. чел.-час. в год [135, с. 164-165j (из них 168 приходится на работающее население), становится весьма актуальной оптимизация расцределения всего времени общества с целью экономии совокупных затрат труда.