Реши задачу Вычисли и запиши ответ фотоальбомы певчие птицы 21 открытка 4 открытки черно-белые и цветные сколько цветных открыток
Математика
Реши задачу Вычисли и запиши ответ фотоальбомы певчие птицы 21 открытка 4 открытки черно-белые и цветные сколько цветных открыток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего-21 цветных-? чернобелых-4 21-4=17 Ответ:цветных 17
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