Реши задачу Вычисли и запиши ответ фотоальбомы певчие птицы 21 открытка 4 открытки черно-белые и цветные сколько цветных открыток

Математика

Реши задачу Вычисли и запиши ответ фотоальбомы певчие птицы 21 открытка 4 открытки черно-белые и цветные сколько цветных открыток

Автор: Гость