Помогите зделать домашнюю работу там надо составить вопросы , и пожалуйсто перевод ?

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Помогите зделать домашнюю работу там надо составить вопросы , и пожалуйсто перевод ?
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Гость:
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