Срочно!!!Помогите!!! x+y=3

Математика
Срочно!!!Помогите!!! x+y=3
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Гость:
Решение: 2+1=3 Расшифровка: x=2 y=1
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