Кто ответит правильно наивысший балл и так задача легка! Автотуристы в первый де??ь проехали 600 км во второй 200 км.весь этот путь занял 8 часов.сколько часов были в пути туристы каждый день если они ехали с одинаковой скорос...
Математика
Кто ответит правильно наивысший балл и так задача легка! Автотуристы в первый де??ь проехали 600 км во второй 200 км.весь этот путь занял 8 часов.сколько часов были в пути туристы каждый день если они ехали с одинаковой скоростью правила такие печатайте так как пишете у себя в тетради например Огурцов- помидоров- и действия точно так же так поехали кто первее и правильнее напишет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)600+200=800(км) - весь путь2)800/8=100(км/ч) - скорость туристов3)600/100=6(ч) - в первый день4)200/100=2(ч) - во втрой деньОтвет: 6 часов, 2 часа
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