Кто ответит правильно наивысший балл и так задача легка! Автотуристы в первый де??ь проехали 600 км во второй 200 км.весь этот путь занял 8 часов.сколько часов были в пути туристы каждый день если они ехали с одинаковой скорос...

Математика

Кто ответит правильно наивысший балл и так задача легка! Автотуристы в первый де??ь проехали 600 км во второй 200 км.весь этот путь занял 8 часов.сколько часов были в пути туристы каждый день если они ехали с одинаковой скоростью правила такие печатайте так как пишете у себя в тетради например Огурцов- помидоров- и действия точно так же так поехали кто первее и правильнее напишет?

Автор: Гость