О ком идет речь в тексте? В нашей стране встречается несколько видов оленей.Это- самый крупный из них.Его рост превышает 2 м, а масса тела достигает 600 кг. Этот лесной великан кормится разнообразной растительной пищей. Его ро...
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О ком идет речь в тексте? В нашей стране встречается несколько видов оленей.Это- самый крупный из них.Его рост превышает 2 м, а масса тела достигает 600 кг. Этот лесной великан кормится разнообразной растительной пищей. Его рога( они есть только у самцов) имеют широкую плоскую часть, которая называется "лопатой".Это животное не называют оленем,он только их их семейства.
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О оленях да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да
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