Помогите! 1,7:0,25+0,8×0,25
Алгебра
Помогите! 1,7:0,25+0,8×0,25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,7 / 0,25 + 0,8 × 0,25 = 7
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