Решите систему 5x+6y=11 3x-2y=4
Алгебра
Решите систему 5x+6y=11 3x-2y=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x+6y=11 3x-2y=4 |*3 5x+6y=11 9x-6y=12 14x=23 x=23\14 3*23\14-2y=4 69\14-2y=4 -2y=4-69\14 -2y=-13\14 y=13\28 Ответ:(23\14;13\28)
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