Известно ,что хорея Гентингтона (А) -заболевание,проявляющееся после 35-40 лет и сопровождающееся прогрессирующим нарушением функции головного мозга, и положительный резус-фактор (В) наследуется как несцепленные аутосомно-доми...
Биология
Известно ,что хорея Гентингтона (А) -заболевание,проявляющееся после 35-40 лет и сопровождающееся прогрессирующим нарушением функции головного мозга, и положительный резус-фактор (В) наследуется как несцепленные аутосомно-доминантные признаки.Отец является дигетерозиготной по этим генам,а мать имеет отрицательный резус и здорова.Составьте схему решения задачи и определите генотипы родителей, возможного потомства и вероятность рождения здоровых детей с положительным резусом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
родители: мать-ааbb, отец- АаBb,вероятность будет составлять 25% или 1к1к1к1
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