Известно ,что хорея Гентингтона (А) -заболевание,проявляющееся после 35-40 лет и сопровождающееся прогрессирующим нарушением функции головного мозга, и положительный резус-фактор (В) наследуется как несцепленные аутосомно-доми...

Биология

Известно ,что хорея Гентингтона (А) -заболевание,проявляющееся после 35-40 лет и сопровождающееся прогрессирующим нарушением функции головного мозга, и положительный резус-фактор (В) наследуется как несцепленные аутосомно-доминантные признаки.Отец является дигетерозиготной по этим генам,а мать имеет отрицательный резус и здорова.Составьте схему решения задачи и определите генотипы родителей, возможного потомства и вероятность рождения здоровых детей с положительным резусом.

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