НАПИШИТЕ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ: ЧТО Я ЛЮБЛЮ
Литература
НАПИШИТЕ СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ: ЧТО Я ЛЮБЛЮ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я очень люблю гулять. Мы собираемся и большой компанией гуляем. Когда мы гуляем мы бегаем прыгаем кричим и т.д. Гулять полезно на свежем воздухе. Особенно интересно гулять когда много человек. Где много друзей или одноклассников. Гуляя с друзьями мы делимся новостями, что то узнаем.
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