Помогите решить этот 1264 номер. Заранее огромное спасибо. Решите за короткий срок времени.

Математика
Помогите решить этот 1264 номер. Заранее огромное спасибо. Решите за короткий срок времени.
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Гость:
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