Слово из 8 букв,есть Н,К. К-последняя.этим нельзя причинить боль,но можно убить Это предмет Помогите?!?!?!

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Слово из 8 букв,есть Н,К. К-последняя.этим нельзя причинить боль,но можно убить Это предмет Помогите?!?!?!
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Гость:
Мне кажется что это ножик
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