Продолжи предложение . Все звёзды - это огромные пылающие ..........
Окружающий мир
Продолжи предложение . Все звёзды - это огромные пылающие ..........
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнца, шары.__________________________
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