Физика, 9 класс помогите пожалуйста, вообще в физике не соображаю
Физика
Физика, 9 класс помогите пожалуйста, вообще в физике не соображаю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Т. е. происходит 10 α-распадов и 7 β-распадов. Т. е. происходит 8 α-распадов и 4 β-распада. 2. 3.
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