Физиологическое и анатомическое обоснование правил гигиены?

Гость: Гость:

ПРАВИЛА: 1. Большая часть пищи должна употребляться в вареном или жареном виде. ОБОСНОВАНИЕ: 1.Обработанные продукты легче расщепляются пищеварительными ферментами: варка и жаренье убивает микробов. 2. В пищу нужно употреблять сырые овощи и фрукты. 2.В них содержится много витаминов и питательных веществ. 3. Принимать пищу в определенные часы. 3.Вырабатывается условный рефлекс выделения желудочного сока.. 4. Вредно съедать за раз много пищи. 4.Ведет к заболеваниям ССС и ожирению. 5. За обедом важно сначала съедать салат, а затем суп. 5.Активизируется работа пищеварительных желез. 6. Не следует заставлять есть через силу. 6. Вырабатывается привычка много есть. 7. Хранение продуктов питания без холодильника опасно.