Фонатический разбор слова молоко

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Фонатический разбор слова молоко
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молоко-3 слога, 6 букв, 6 звуков. М-[м]—согласный, звонкий, непарный О-[ъ]—гласный, безударный л-[л]—согласный, звонкий, непарный о-[а]—гласный,безударный. к—[к] согласный,глухой,твердый о-[о´]—гласный ,ударный
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