7А - x учеников 7б на 4уч больше чем в а 7в на 2уч больше чем в б. всего 103 ученика. Сколь??о учеников в каждом классе?
Алгебра
7А - x учеников 7б на 4уч больше чем в а 7в на 2уч больше чем в б. всего 103 ученика. Сколь??о учеников в каждом классе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в 7А учится х учеников. Тогда в 7Б учится х+4 учеников, а в 7В учится х+6 учеников. Составим уравнение. х+(х+4)+(х+6)=103 х+х+4+х+6=103 3х=103-4-6 3х=93 х=31 (в классе А) Значит в классе Б 31+4=35 учеников И в классе В 31+6=37 учеников.
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