Помогите с рассказом. Как заварить вкусный чай?

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Помогите с рассказом. Как заварить вкусный чай?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала нужно ошпарить заварочный чайник, потом засыпать туда крупнолистовой хороший чай, залить кипятком и ждать, пока он заваритсся. Обычно это не более 15 минут. Потом залить заварку в чашку, залить горячей водой, добавить по вкусу лимон, сахар. И использовать только фильтрованную воду!
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