Возведите в степень (-0,4a^2c^6)^2
Математика
Возведите в степень (-0,4a^2c^6)^2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,16а^4с^12 минус исчезает когда возводим в четную степень
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