Возведите в степень (-0,4a^2c^6)^2

Математика
Возведите в степень (-0,4a^2c^6)^2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,16а^4с^12 минус исчезает когда возводим в четную степень
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
1. В пространстве даны две параллельные прямые a и b. Сколько существует плоскостей, проходящих через прямую a и параллельных прямой b? а)0 б...
Ответить
История
Кем Сырым Датов приходится хану Нуралы
Ответить
Алгебра
Два велосипедиста одновременно выехали навстречу друг другу по одной и тоже доро??е, соединяющей две деревни. Одному на все расстояние от одной дер...
Ответить
Қазақ тiлi
Как сделать по каз.яз фанетику по буквам с; т; р; н; и казахская к.
Ответить
Математика
В дольшоссе посадили 30 деревьев какое расстояние между деревьями если расстояние между первым и последним дервом 400 метров
Ответить