Два велосипедиста одновременно выехали навстречу друг другу по одной и тоже доро??е, соединяющей две деревни. Одному на все расстояние от одной деревни до другой требуется 1 час, а другому - полчаса. Через сколько минут они вст...
Алгебра
Два велосипедиста одновременно выехали навстречу друг другу по одной и тоже доро??е, соединяющей две деревни. Одному на все расстояние от одной деревни до другой требуется 1 час, а другому - полчаса. Через сколько минут они встретятся? а) 15 б) 18 в) 20 г) 45
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г)45........................................
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