Два велосипедиста одновременно выехали навстречу друг другу по одной и тоже доро??е, соединяющей две деревни. Одному на все расстояние от одной деревни до другой требуется 1 час, а другому - полчаса. Через сколько минут они вст...

Алгебра

Два велосипедиста одновременно выехали навстречу друг другу по одной и тоже доро??е, соединяющей две деревни. Одному на все расстояние от одной деревни до другой требуется 1 час, а другому - полчаса. Через сколько минут они встретятся? а) 15 б) 18 в) 20 г) 45

Автор: Гость