Как сделать по каз.яз фанетику по буквам с; т; р; н; и казахская к.
Қазақ тiлi
Как сделать по каз.яз фанетику по буквам с; т; р; н; и казахская к.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С-дауыссыз,катан т-дауыссыз,катан р-дауыссыз,унди и казахская к-дауыссыз ,катан
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