1. В пространстве даны две параллельные прямые a и b. Сколько существует плоскостей, проходящих через прямую a и параллельных прямой b? а)0 б) 1 в) бесконечно много г) 0 или 1 д) 1 или бесконечно много 2. В пространстве ...
Геометрия
1. В пространстве даны две параллельные прямые a и b. Сколько существует плоскостей, проходящих через прямую a и параллельных прямой b? а)0 б) 1 в) бесконечно много г) 0 или 1 д) 1 или бесконечно много 2. В пространстве даны прямая a и точка M. Сколько существует плоскостей, проходящих через M и перпендикулярных прямой a? а) 0 б) 1 в) бесконечно много г) 0 или 1 д) 1 или бесконечно много
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) б) 1 Одна плоскость, параллельная плоскости, на которой лежат a и b, так-как прямые лежат на одной плоскости.
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