Сколько будет (77609+427*209):236-589=??? Можно пж с действиями
Математика
Сколько будет (77609+427*209):236-589=??? Можно пж с действиями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 427*209=89243 2)77609+89243=166852 3)166852:236=707 4)707-589=118
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