Сколько будет (77609+427*209):236-589=??? Можно пж с действиями

Математика
Сколько будет (77609+427*209):236-589=??? Можно пж с действиями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 427*209=89243                                                                                               2)77609+89243=166852                                                                                     3)166852:236=707                                                                                              4)707-589=118 
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