Фонет. Разбор: палау
Қазақ тiлi
Фонет. Разбор: палау
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Василёк-3 слога;В-(в ) -сог,тв,звонк;а-(а )-глас,безуд;с-(с" )-соглас,мягк.,глух.и-(и)-глас.,безуд.л-(л")-согл,мягк.звонк.е-(о)-глас.уд.к-(к)-согл.тв.глух
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вертолет летит со скоростью 350 км в час На сколько меньше километров он пролетит з?? 4 часа если его скорость уменьшится на 50 км
Английский язык
1) Write the name of the m ember of the famoly. 1) Your uncle's son 2) Your father's mother 3) Your son's wife 4) Your husband's brothe...
Русский язык
СРОЧНО помогите с русским. Вставьте пропущенные буквы и подчеркните грмматическ??ю основу .Определите падеж именной части сказуемого
Русский язык
Математика