Фонет. Разбор: палау

Қазақ тiлi
Фонет. Разбор: палау
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Василёк-3 слога;В-(в ) -сог,тв,звонк;а-(а )-глас,безуд;с-(с" )-соглас,мягк.,глух.и-(и)-глас.,безуд.л-(л")-согл,мягк.звонк.е-(о)-глас.уд.к-(к)-согл.тв.глух 

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