Фонетический разбор слов:ЧИТАЮ,КРЫШИ.
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Фонетический разбор слов:ЧИТАЮ,КРЫШИ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крыши-(2 слога) ( к р ы ш ы) к-(к)- согл,глух,парн,тв,парн р-(р)-согл,зв,непарн,тв,парн ы-(ы)- гласн,уд ш-(ш)-согл,глух,парн,тв,непарн и-(ы)-гласн,безуд
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