Фонетический разбор слова Камни с транскрипцией и по слогам!!! СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО!!!
Русский язык
Фонетический разбор слова Камни с транскрипцией и по слогам!!! СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Камни-(камн*и),2 слога,ударение на первом слоге ,кам/ни.К(к)-согласный,твёрдый парный,глухой парный.А(а)-гласный,ударный.М(м)-согласный,твёрдый парный,звонкий непарный.Н(н*)-согласный,мягкий парный,звонкий напрный.И (и)-гласный,безударный.5 букв,5 звуков.
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