Помогите решить систему уравнений способом подстановки срочно {x-7y=0 {12x+y=17 это о??но уравнение срочно
Алгебра
Помогите решить систему уравнений способом подстановки срочно {x-7y=0 {12x+y=17 это о??но уравнение срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из 1-го уравнения: х = 7у. подставим во второе: 12·7у + у = 17, 85у = 17, у = 0,2. тогда х = 7·0,2 = 1,4. Ответ: (1,4; 0,2).
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