Подчеркнуть глаголы,определить падежи имен существительных. любить родину,подъ??хать к вокзалу,ехать по шоссе,рисовать карандашом,идти без пальто, варенье из малины,встречать товарища,пабывать в кремле,читать о москве каша с м...

Русский язык
Подчеркнуть глаголы,определить падежи имен существительных. любить родину,подъ??хать к вокзалу,ехать по шоссе,рисовать карандашом,идти без пальто, варенье из малины,встречать товарища,пабывать в кремле,читать о москве каша с молоком, не спеши при письме, рубить топором, каникулы в январе.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
любить Родину (В.п.) подъехать к вокзалу (Д.п.) ехать по шоссе(Д.п.) рисовать карандашом(Т.п.) идти без пальто(Р.п.)  варенье из малины(Р.п.) встречать товарища(В.п.) побывать в Кремле(П.п.) читать о Москве(п.п.)  каша с молоком(Т.п.)  не спеши при письме(П.п.)  рубить топором(т.п.)  каникулы в январе(П.П.)
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