Назовите причины по которым у сирени, черемухи , рябины цветки собраны в соцветие

Биология
Назовите причины по которым у сирени, черемухи , рябины цветки собраны в соцветие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как цветы мелких размеров, а когда они собраны в соцветия их лучше видно, и аромат более сильный, привлекает опылителей.
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