Примеры тел которые состоят из одного вещества
Окружающий мир
Примеры тел которые состоят из одного вещества
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Гость:
Дождь, иней, туман, сера, алмаз и кристалл соли, а еще мел
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