Приведите три примера Отношений между животными и растениями которые животные благоприятно влияют на Растения
Биология
Приведите три примера Отношений между животными и растениями которые животные благоприятно влияют на Растения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пчелы они опыляют растения
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