Исправте или дополните;) Это было зимое.На дорогах было очень скользко.Бабушка не могла перейти дорогу.Я увтдела это.И перевела бабушку через дорогу.
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Исправте или дополните;) Это было зимое.На дорогах было очень скользко.Бабушка не могла перейти дорогу.Я увтдела это.И перевела бабушку через дорогу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это было зимой. Дорога была очень скользкой и бабушка не могла перейти дорогу.Я решила ей помочь и перевела ее
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