У кроликов шерсть нормальной длины доминантна-А, короткая-рецессивна-а. У крольчи??и с короткой шерстью родились 8 крольчат-4 короткошерстных и 4 с нормальной шерстью.
Биология
У кроликов шерсть нормальной длины доминантна-А, короткая-рецессивна-а. У крольчи??и с короткой шерстью родились 8 крольчат-4 короткошерстных и 4 с нормальной шерстью.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фенотип и генотип потомства близки по значению к 1:1, что невозможно при гомозиготном отце. Следовательно, наш отец гетерозигота. Аа х ааАа Аа аа аа( генотип длинношерстого королика — Аа.)
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