Какие черты подвига совершмл геракл

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Удушение Немейского льваУбийство Лернейской гидры.Истребление Стимфалийских птицПоимка Керинейской ланиУкрощение Эриманфского вепря и битва с кентаврамиОчистка Авгиевых конюшен.Укрощение критского быкаПохищение коней Диомеда, победа над царем Диомедом (бросавшим чужеземцев на съедение своим коням)Похищение пояса Ипполиты, царицыамазонокПохищение коров трёхголового великана ГерионаПохищение золотых яблок из садаГесперидУкрощение стража Аида — псаЦербера