Из Москвы и Саратова Одновременно навстречу друг другу отправились два поезда ср??дняя скорость первого равна 62 километров час а средняя скорость второго 74 километров час Какое расстояние будет между поездами через 4 часа есл...

Математика
Из Москвы и Саратова Одновременно навстречу друг другу отправились два поезда ср??дняя скорость первого равна 62 километров час а средняя скорость второго 74 километров час Какое расстояние будет между поездами через 4 часа если расстояние между Москвой и Саратовом 892 километр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)62+74=136(км/час)-общая скорость. 2)136*4=544(км) 3)892-544=348(км) Ответ:Между ними 348 километров.
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