Из Москвы и Саратова Одновременно навстречу друг другу отправились два поезда ср??дняя скорость первого равна 62 километров час а средняя скорость второго 74 километров час Какое расстояние будет между поездами через 4 часа есл...

Математика

Из Москвы и Саратова Одновременно навстречу друг другу отправились два поезда ср??дняя скорость первого равна 62 километров час а средняя скорость второго 74 километров час Какое расстояние будет между поездами через 4 часа если расстояние между Москвой и Саратовом 892 километр

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