Туристы прошли расстояние S со скоростью 5км/ч и вдвое большее расстояние 3S со скоростью 4км/ч. На весь путь они затратили 19 часов. Найдите расстояние S
Алгебра
Туристы прошли расстояние S со скоростью 5км/ч и вдвое большее расстояние 3S со скоростью 4км/ч. На весь путь они затратили 19 часов. Найдите расстояние S
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Время, затраченное на преодоление расстояния S со скорость 5 км/ч равно S/5, а время, которое туристы потратили чтобы пройти 3S со скоростью 4 км/ч равно 3S/4. Известно, что на весь путь они потратили 19 часов. Поэтому составляем уравнение: S/5 + 3S/4 = 19 решаем: 19 S/20 = 19 S=20 км
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