За 2 2/3ч велосипедист проехал 24 км. За какое время он проедет 30 км.
Математика
За 2 2/3ч велосипедист проехал 24 км. За какое время он проедет 30 км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24/на 2 2/3 = 24/ на 8/3=24*3/8=9км/ч - скорость 30/9=3 2/9ч
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