Какова скорость парохода если первые 140 км он прошел со скоростью 70 км|ч , а следующие 90 км со скоростью 30 км|ч

Математика

Какова скорость парохода если первые 140 км он прошел со скоростью 70 км|ч , а следующие 90 км со скоростью 30 км|ч

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