Какова скорость парохода если первые 140 км он прошел со скоростью 70 км|ч , а следующие 90 км со скоростью 30 км|ч
Математика
Какова скорость парохода если первые 140 км он прошел со скоростью 70 км|ч , а следующие 90 км со скоростью 30 км|ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
140:70=2 ч время 90:30=3ч время второе 2+3=5ч все время 140+90=230км весь путь 230:5=46 км/ч средняя скорость
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