Неметаллические своцства наиболее выражаются у

Химия
Неметаллические своцства наиболее выражаются у
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Наиболее выраженный неметалл - фтор
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