Неметаллические своцства наиболее выражаются у
Химия
Неметаллические своцства наиболее выражаются у
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наиболее выраженный неметалл - фтор
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