Турмст отправился вниз по реке за 2 ч расстояние 28.4 км скорость течение 4.2 км в ч со??ствиная скорость равна
Математика
Турмст отправился вниз по реке за 2 ч расстояние 28.4 км скорость течение 4.2 км в ч со??ствиная скорость равна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28,4:2=14,2 км - скорость движения вниз по реке 14,2-4,2=10 км- собственная скорость
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