Турмст отправился вниз по реке за 2 ч расстояние 28.4 км скорость течение 4.2 км в ч со??ствиная скорость равна

Математика

Турмст отправился вниз по реке за 2 ч расстояние 28.4 км скорость течение 4.2 км в ч со??ствиная скорость равна

Автор: Гость