В ТРЕХ ЯЩИКАХ ПО 20 КГ ПЕРСИКОВ. В ДВУХ ДРУГИХ ЯЩИКАХ- ЯБЛОКИ . МАССА ЯЩИКА С ЯБЛОКАМ?? НА 5 КГ БОЛЬШЕ МАССЫ ЯЩИКА С ПЕРСИКАМИ.
Математика
В ТРЕХ ЯЩИКАХ ПО 20 КГ ПЕРСИКОВ. В ДВУХ ДРУГИХ ЯЩИКАХ- ЯБЛОКИ . МАССА ЯЩИКА С ЯБЛОКАМ?? НА 5 КГ БОЛЬШЕ МАССЫ ЯЩИКА С ПЕРСИКАМИ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20+5=25(кг.)масса одного ящика с яблоками 2)25+25=50(кг)масса ящиков с яблоками 3)20*3=60(кг)масса персиков 4)60+50=110(кг) масса фруктов всего.
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