В ТРЕХ ЯЩИКАХ ПО 20 КГ ПЕРСИКОВ. В ДВУХ ДРУГИХ ЯЩИКАХ- ЯБЛОКИ . МАССА ЯЩИКА С ЯБЛОКАМ?? НА 5 КГ БОЛЬШЕ МАССЫ ЯЩИКА С ПЕРСИКАМИ.

Математика

В ТРЕХ ЯЩИКАХ ПО 20 КГ ПЕРСИКОВ. В ДВУХ ДРУГИХ ЯЩИКАХ- ЯБЛОКИ . МАССА ЯЩИКА С ЯБЛОКАМ?? НА 5 КГ БОЛЬШЕ МАССЫ ЯЩИКА С ПЕРСИКАМИ.

Автор: Гость