Составьте словосочетания "прилагательное + существительное, используя слова: шах??аты,грабли,вилы,качели,дрова,ботинки,красовки.
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Составьте словосочетания "прилагательное + существительное, используя слова: шах??аты,грабли,вилы,качели,дрова,ботинки,красовки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маленькие шахматы, длинные грабли, большие вилы, крылатые качели, новые дрова, грязные ботинки, дорогие кроссовки
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