В Excel можно (перечислить основные возможности программы)

Информатика
В Excel можно (перечислить основные возможности программы)
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Автор: Гость
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Гость:
Ой. возможностей много. составить таблицу данных, задать формулу и провести расчеты . сделать диаграммы. вставить рисунки. написать макросы и тд
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