В каком падеже стоит подчёркнутое существительное? В комнату папа поставил письм??нный стол. Стол подчёркнутый . ПЛИС!!!!!!!!!!!!!!!!!! Падежи Р.п. И.п. П.п В.п.

Русский язык
В каком падеже стоит подчёркнутое существительное? В комнату папа поставил письм??нный стол. Стол подчёркнутый . ПЛИС!!!!!!!!!!!!!!!!!! Падежи Р.п. И.п. П.п В.п.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поставил что стол или кого стол,значит винительный падеж,потому что на вопрос кого?что? отвечает винительный падеж.
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