В каком падеже стоит подчёркнутое существительное? В комнату папа поставил письм??нный стол. Стол подчёркнутый . ПЛИС!!!!!!!!!!!!!!!!!! Падежи Р.п. И.п. П.п В.п.
Русский язык
В каком падеже стоит подчёркнутое существительное? В комнату папа поставил письм??нный стол. Стол подчёркнутый . ПЛИС!!!!!!!!!!!!!!!!!! Падежи Р.п. И.п. П.п В.п.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поставил что стол или кого стол,значит винительный падеж,потому что на вопрос кого?что? отвечает винительный падеж.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Математика
Окружающий мир