Три проводника сопротивлением 2 3 и 4 ом соединены последовательно Какое общее соп??отивление участка цепи
Математика
Три проводника сопротивлением 2 3 и 4 ом соединены последовательно Какое общее соп??отивление участка цепи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сопротивление в последовательной цепочке складывается 9ом
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