Два всадника выехали одновременно навстречу друг другу. Первый всадник до место встречи проехал 40 км со скоростью 10 км/ч.Какое расстояние до место встречи проехал второй всадник,если его скорость 5 км/ч
Математика
Два всадника выехали одновременно навстречу друг другу. Первый всадник до место встречи проехал 40 км со скоростью 10 км/ч.Какое расстояние до место встречи проехал второй всадник,если его скорость 5 км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40:10=4(ч)-время 2)4*5=20(км)-проехал второй всадник Ответ:20 километров проехал второй всадник
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