Два всадника выехали одновременно навстречу друг другу. Первый всадник до место встречи проехал 40 км со скоростью 10 км/ч.Какое расстояние до место встречи проехал второй всадник,если его скорость 5 км/ч

Математика

Два всадника выехали одновременно навстречу друг другу. Первый всадник до место встречи проехал 40 км со скоростью 10 км/ч.Какое расстояние до место встречи проехал второй всадник,если его скорость 5 км/ч

Автор: Гость