Найдите значение выражения а) 28 в квадрате - 27 × 25
Математика
Найдите значение выражения а) 28 в квадрате - 27 × 25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28²-27*25=784-675=109
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В ТРЕХ ЯЩИКАХ ПО 20 КГ ПЕРСИКОВ. В ДВУХ ДРУГИХ ЯЩИКАХ- ЯБЛОКИ . МАССА ЯЩИКА С ЯБЛОКАМ?? НА 5 КГ БОЛЬШЕ МАССЫ ЯЩИКА С ПЕРСИКАМИ.
Окружающий мир
Английский язык
Русский язык
Составьте словосочетания "прилагательное + существительное, используя слова: шах??аты,грабли,вилы,качели,дрова,ботинки,красовки.