Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую через один знак в лево,то она уменьшится на 2,25.Найдите эту дробь.Плиз решите!!!

Математика

Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую через один знак в лево,то она уменьшится на 2,25.Найдите эту дробь.Плиз решите!!!

Автор: Гость