Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую через один знак в лево,то она уменьшится на 2,25.Найдите эту дробь.Плиз решите!!!
Математика
Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую через один знак в лево,то она уменьшится на 2,25.Найдите эту дробь.Плиз решите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Последняя цифра по-любому 5! предпоследняя - 2! первая - 0 0,25
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