Помогите пожалуйста ! ТЕСТ ПО ТЕМЕ «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ» 5 КЛАСС 1.Имя прилагател??ное- часть речи, которая: а) в предложении бывает определением; б) обозначает признак предмета и отвечает на вопросы: какой? чей?; в) отвеча...

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Помогите пожалуйста ! ТЕСТ ПО ТЕМЕ «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ» 5 КЛАСС 1.Имя прилагател??ное- часть речи, которая: а) в предложении бывает определением; б) обозначает признак предмета и отвечает на вопросы: какой? чей?; в) отвечает на вопрос чей? 2. Имена прилагательные изменяются: а) по лицам и числам; б) по родам ( в ед. ч. ), числам, падежам. в) по числам и падежам. 3. Имена прилагательные в предложении бывают: а) дополнениями, обстоятельствами; б) подлежащими и сказуемыми; в) определениями и сказуемыми. 4. Прилагательные в форме м. р. в И. п. ед. числа имеют окончания: а) –ый, -ий, -ой, -ые; б) –ый, -ий, -ой,-ое,-ее; в) –ый,-ий,-ой. 5. В окончаниях имен прилагательных после шипящих пишется буква о: а) под ударением; б) без ударения. 6. Краткие прилагательные изменяются: а) по числам, падежам и родам; б) по числам и родам ( в ед. числе); в) по родам и падежам. 7. У кратких прилагательных с основой на шипящую мягкий знак на конце : а) пишется; б) не пишется. 8. В этом предложении прилагательным является слово: На мокрых(а) лугах(б) зажелтелась(в) морошка(г). 9. В этих предложениях прилагательное является определением: а) Осенний холод ласково и кротко Крадется мглой к овсяному двору. ( С. Есенин). б) Полет у ласточки стремительный, повороты самые неожиданные. в) Гнездо городской ласточки отличается своеобразной формой. 10. В этих предложениях прилагательное является сказуемым: а) В Сибири леса густые. б) Ель – теневыносливое дерево. в) Еловые изгороди хорошо защищают железную дорогу от снежных заносов. 11. В этих словосочетаниях главным словом является прилагательное: а) искусный мастер, б) добрый к людям, в) верный в дружбе, г) интересный собеседник. 12. В этом предложении прилагательное стоит в том же падеже, что и в словосочетании туманным утром: а) С тихим ветром в разговоре Рожь волнуется, как море. ( С. Дрожжин). б) Грибы сошли, но крепко пахнет В оврагах сыростью лесной. ( И. Бунин). в) Солнце теплое ходит высоко И душистого ландыша ждет. ( А. Фет). 13. В этих словах на конце после шипящих надо писать мягкий знак: а) тягуч(…), б) ерш(…), в) колюч(…), г) ландыш(…), д) пахуч(…), е) печ(…), ж) с крыш(…), з) береч(…)

Автор: Гость