В треугольнике abc угол а в 3 раза меньше внешнего угла в , угол с = 48 Найти угол а

Геометрия
В треугольнике abc угол а в 3 раза меньше внешнего угла в , угол с = 48 Найти угол а
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внешний угол треугольника при вершине В равен суме двух других углов: B' = А + СПусть х - угол А.тогда: B' = x + 48C другой стороны, это угол втрое больше угла А:B' = 3 * А = 3хСоставим уравнение:3х = x + 482х = 48х = 24Ответ: угол А равен 24 
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