В треугольнике abc угол а в 3 раза меньше внешнего угла в , угол с = 48 Найти угол а

Гость: Гость:

Внешний угол треугольника при вершине В равен суме двух других углов: B' = А + СПусть х - угол А.тогда: B' = x + 48C другой стороны, это угол втрое больше угла А:B' = 3 * А = 3хСоставим уравнение:3х = x + 482х = 48х = 24Ответ: угол А равен 24